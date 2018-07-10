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Уфимской модели присвоили номинацию на международном конкурсе красоты
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Уфимской модели присвоили номинацию на международном конкурсе красоты 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Модель из Уфы «Мисс Башкортостан-2018» Эльмира Шаихова в течение трёх недель представляла республику на международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2018», проходившем в Китае. Об этом сообщает пресс-служба модельного агентства «Мисс Башкортостан».
На финальном шоу Эльмире была присвоена номинация «За Сохранение культуры и традиции своего народа и укрепление дружбы между Башкортостаном и Китаем». Также девушка получила приглашение на другой международный конкурс красоты.
Эльмире Шаиховой 18 лет. Она учится в институте истории и государственного управления БашГУ.
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