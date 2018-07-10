Уфимской модели присвоили номинацию на международном конкурсе красоты

Модель из Уфы «Мисс Башкортостан-2018» Эльмира Шаихова в течение трёх недель представляла республику на международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2018», проходившем в Китае. Об этом сообщает пресс-служба модельного агентства «Мисс Башкортостан».

На финальном шоу Эльмире была присвоена номинация «За Сохранение культуры и традиции своего народа и укрепление дружбы между Башкортостаном и Китаем». Также девушка получила приглашение на другой международный конкурс красоты.

Эльмире Шаиховой 18 лет. Она учится в институте истории и государственного управления БашГУ.