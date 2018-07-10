В Хабаровском крае снимут экстремальное реалити-шоу

Можно ли выжить горожанам в дальневосточной тайге, не имея при этом никакой экипировки? Проверить это берется комсомольчанин, руководитель местного автоклуба «Авангард» Алексей Абрамов в формате реалити-шоу «Аркуда». Это будет уже второй сезон экстремального проекта, первый прошел осенью 2017 года.

— Идея родилась спонтанно. Услышал песню из «Последнего героя» и подумал, что нужно организовать подобный проект для Хабаровского края. Оценивая сейчас, могу сказать, что сезон получился любительским, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» автор проекта Алексей Абрамов. — Но я решил не оставлять отснятые серии на Ютубе, а поехал в Москву, чтобы предложить проект федеральными каналами.

В столице Алексею посоветовали, как сделать проект интересным для более широкой аудитории. «Аркуда» в этом году постарается учесть советы. Организаторы ждут около 200-300 заявок от жителей разных российских городов. Однако в ходе отбора останутся только 14 парней и девушек, которые и начнут борьбу за выживание. Над проектом будет работать команда профессионалов: видеографы, сотрудники МЧС , туристы.

Добыть еду, преодолеть горную реку, развести костер, найти ночлег и другие испытания предстоит преодолеть участникам, чтобы дойти до финала. Сложность в том, что даже мелкой экипировки у «выживальщиков» не будет.

— Если бы у них были спички или нож, то реалити-шоу превратилось бы в сериал про туристов. Мы же хотим показать на что способен человек, оказавшийся в непривычной обстановке, как дети цивилизации поведут себя в тайге. Смогут ли из бересты сделать котел или с тонких веток сплести веревку. Если им что-нибудь понадобится в процессе экспедиции, они будут это выигрывать через испытания, — приоткрывает задумку Алексей Абрамов.

Сейчас проходит отбор участников, а параллельно с этим составляется сценарий проекта, то есть разрабатываются задания, определяют локацию. Уже точно известно, что поменяется формат. Если раньше участники жили в тайге и им приходилось выживать на определенной территории, то в этот раз это будет экспедиция.

О том, какая сумма будет потрачена и каков источник финансирования Абрамов пока тоже не уточняет. Говорит, что некоторая часть денег имеется, но ее не достаточно. Поэтому по большей части инициативная группа работает на добровольческих началах. Алексей надеется, что в скором времени удастся решить этот вопрос, если проектом заинтересуются спонсоры.

Что же касается самого участия в шоу, то здесь не нужно иметь особых туристических навыков. Конечно, они могут помочь, но до финала дойдет не столько подготовленный, сколько сильный духом человек. Сама съемка проекта начнется в конце августа, а уже осенью зрители смогут увидеть первые серии экстрим-шоу «Аркуда». Участие в отборе можно принять до 11 августа. Достаточно отправить короткий ролик о себе на почту arkudashow@gmail.com и быть готовым приехать в Комсомольск-на-Амуре в случае успешного прохождения кастинга.