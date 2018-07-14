«Акинфееву нужно уезжать»

Голландец Эдвин ван дер Сар — один из самых титулованных вратарей XXI века. На счету спортсмена восемь чемпионств на клубном уровне и две бронзы чемпионатов Европы со сборной. Ван дер Сар — единственный из вратарей, кому дважды покорилась Лига чемпионов: с «Аяксом» в 1995-м и с МЮ в московском финале 2008-го. «Лента.ру» поговорила с голкипером — о чемпионате мира в России, Евро-2008 и лучших вратарях планеты.

«Лента.ру»: 10 лет назад вы уже были в Москве. Как вам город сегодня?

Эдвин ван дер Сар: Москва навсегда останется в моей памяти, ведь здесь я выиграл один из главных титулов в карьере — Лигу чемпионов. Город мне нравится, тем более сейчас, когда в Москву приехало так много болельщиков со всего мира. Однозначно Россия раскрылась с очень приятной стороны.

Изменились ли впечатления о Москве за эти 10 лет?

В бытность игроком мне удалось мало что увидеть. Наш маршрут проходил между отелем и стадионом, а в свободное время хотелось просто отдохнуть. Конечно, сейчас имидж вашей страны поменялся из-за политики. Но чемпионат мира-2018 улучшил отношение иностранцев к России.

Турнир получился насыщенным для болельщиков и побил рекорд по количеству назначенных пенальти. Реализован уже 21 одиннадцатиметровый удар. (Предыдущий рекорд — 18, датирован ЧМ-1990/1998/2002). Как голкипер готовится к пенальти?

Сейчас для вратарей открыты разные источники подготовки: можно найти, в какой угол чаще бьет тот или иной футболист. Если он 17 раз бил вправо, и только три влево, ты будешь готов к удару. Однако возникли и новые трудности: форварды стали пробивать прямо по центру. Поэтому голкиперу необходимо тщательнее тренироваться.

Новый мяч Telstar Мечта, созданный для чемпионата мира, помогает вратарю отбивать удары?

Да. Adidas потратил много сил, чтобы сделать мяч удобным для вратаря. Но футбол создан, чтобы забивать мячи. Если голкиперу станет совсем просто справляться с ударами, то болельщики не обрадуются.

Технически подготовиться к пенальти возможно, но как настроить себя эмоционально? Важно ли команде иметь лидера, который будет заряжать остальных?

Еще бы! Для любой команды важна эмоциональная подзарядка. Человек, который скажет: будет сложно, но мы справимся. Чаще всего эта роль отводится капитану. В случае сборной России — Игорю Акинфееву . Он опытный вратарь, который долгое время выступает за Россию и знает, что к чему.

Есть ли у Акинфеева возможность перейти в топ-клуб? Или для него она упущена?

Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше. Хотя я перешел из «Фулхэма» в « Манчестер Юнайтед » только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе.

Например, Джанлуиджи Буффон в 40 лет не побоялся уйти из «Ювентуса» в ПСЖ. Зачем ему это?

Не знаю. Когда мне было 40 лет, я ушел из спорта. И хотя я все еще выступал на высоком уровне, чувствовал, что постепенно начинаю сдавать. Но у Буффона появился шанс попробовать себя в новом клубе. Может быть, он все еще надеется выиграть Лигу чемпионов. Желаю ему в этом удачи.

Буффону не удалось сыграть на этом ЧМ. Кто, на ваш взгляд, стал лучшим вратарем турнира?

Я хочу посмотреть, как вратари проявят себя в финальном матче. До полуфиналов больше всего мне импонировали бельгиец Тибо Куртуа и хорват Даниел Субашич — все-таки он вытащил две серии пенальти.

Почему этот ЧМ стал провальным для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера

Я бы так не сказал. Он отметился первоклассным сейвом в последнем матче группового этапа против Южной Кореи. И это несмотря на пропущенный из-за травмы сезон. До повреждения Нойер был лидером и сборной Германии и мюнхенской «Баварии». Надеюсь, вскоре он вернется на прежний уровень.

Германия не сумела выйти из группы, большинство фаворитов тоже уехали домой, не оправдав ожиданий. Кто являлся вашим фаворитом?

До полуфинала я думал, что, вероятнее всего, выиграет сборная Англии. Хотя в первом матче 1/2 финала я всей душой болел за Бельгию. Они наши соседи, мы говорим на одном языке, и многие бельгийские футболисты играют в наших командах.

Насколько удивительным для вас оказалось выступление хорватов?

Я думал, что им будет сложно. Они потратили много сил на две серии пенальти, особенно тяжелым выдался матч против российской сборной. Но эмоциональный заряд помог им. Маленькая страна, в которой проживает около четырех миллионов человек, обыграла огромную Россию и превзошла англичан.

Как оцените результат сборной России?

Российские футболисты неизвестны за рубежом, потому что РФПЛ практически не транслируют по телевидению. Поэтому я наблюдаю за вашими спортсменами только во время международных соревнований. Когда я смотрел товарищеские матчи, то совсем не ожидал от сборной России такого результата. Видимо, домашний чемпионат мира дал игрокам дополнительный импульс для хорошей игры.

На этот чемпионат мира не сумела попасть сборная Голландии. Чего не хватило команде?

Вы правда считаете, что у нашей команды есть проблемы? Да, мы не попали на чемпионат мира. Но у нас была тяжелая группа в квалификационном раунде: Франция, Швеция, которая оставила без ЧМ итальянцев. У нас много хороших молодых игроков, которые будут полны сил к Евро-2020, и мы снова ворвемся в элиту.

Чего не хватило этому ЧМ?

Голландских болельщиков. Выходишь на Красную площадь и встречаешь там фанатов из Колумбии, Испании, Бразилии, но парней в оранжевой форме нет. Надеюсь, что на следующем международном турнире я все-таки увижу родные цвета.

Для сборной России победа над Голландией на Евро-2008 стала одной из самых значимых в футбольной истории страны. О чем думаете, когда вспоминаете тот матч?

Мне кажется, та победа случилась во многом благодаря тренеру Гусу Хиддинку , который долгое время работал в Голландии и хорошо знал наших футболистов. Может быть, Россия была немного в лучшей форме. Было обидно проиграть России тогда, ведь для меня тот матч стал последним в составе сборной Голландии.

Вас удивил результат той встречи?

Он не стал для меня сюрпризом. Если команда попала на чемпионат Европы, значит она умеет играть в футбол. Тем более мы были наслышаны о футболистах из московских клубов и петербургского «Зенита» , который к тому времени уже завоевал Кубок УЕФА . Наверное, 2008-й стал годом российского футбола.

До матча вы знали хоть кого-то из российских футболистов?

Не особо. Ваша футбольная лига практически не освещается в Европе. А если мы наблюдаем за российскими клубами в Лиге чемпионов, то видим огромное количество иностранцев. Звездой команды скорее станет бразилец, чем россиянин.

Как вы думаете, возможно ли в финале чемпионата Европы 2020 года увидеть команды России и Голландии?

В футболе может быть все. Но если такое случится, то выиграет однозначно Голландия.