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Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018
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Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанаток вратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуют успехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову — танцовщица не выпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.
Валерия сохранила дружеские отношения с Акинфеевым даже после расставания. По ее словам, Игорь никогда не был бабником, так что не надо связывать их разрыв с другой женщиной. Они расстались по обоюдному согласию. А вот сейчас Валерия не исключает, что снова будет вместе с Игорем — несмотря на то, что спортсмен женат на актрисе Екатерине Герун.
"Конечно, я была на матче с Испанией и лично поздравила Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было собрать", — рассказала Якунчикова.
Напомним, вокруг отношений вратаря Игоря Акинфеева и внучки известного тренера Валерия Непомнящего — Леры Якунчиковой — в свое время было много шума. Они начали встречаться в 2008 году, когда девушке было всего 15 лет. Спортсмен обещал, что женится на ней — как только она достигнет совершеннолетия. Однако предложения так и не последовало, пара рассталась спустя 6 лет.
У знакомых девушки сложилось мнение, что она вышла замуж за танцора Илью Сухоносова назло Игорю Акинфееву. Многие уверены, что Лера до сих пор мечтает однажды воссоединиться с звездным голкипером.
Валерию в балетной среде знают под сценическим псевдонимом Лера Тальони. Она чемпионка России по хип-хопу, PR-директор в театре «Содружество актеров Таганки» и тренер по стретчингу (растяжка мышц). Танцовщица уверена, что негативные эмоции накапливаются в разных частях тела, а растяжка отлично помогает снять напряжение. И поэтому сама Валерия никому не желает зла, пишет EG.ru.
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