В орском суде рассмотрят дело продавцов контрафактного алкоголя

Организованную группу из пяти человек вскоре должны осудить за масштабный сбыт нелегального алкоголя.

По версии следствия, организатор сообщества привлек к противозаконной деятельности своего брата, племянника и знакомую супружескую пару. С августа 2016 по декабрь 2017 гг они изготовили и разлили значительную партию: у обвиняемых изъято более 3 тыс. бутылок, свыше 300 канистр со спиртосодержащей продукцией и средства изготовления поддельных акцизных марок.

Почти все участники группировки сейчас находятся под стражей, в отношении супружеской пары действует подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.