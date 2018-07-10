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В орском суде рассмотрят дело продавцов контрафактного алкоголя
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В орском суде рассмотрят дело продавцов контрафактного алкоголя 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Организованную группу из пяти человек вскоре должны осудить за масштабный сбыт нелегального алкоголя.
По версии следствия, организатор сообщества привлек к противозаконной деятельности своего брата, племянника и знакомую супружескую пару. С августа 2016 по декабрь 2017 гг они изготовили и разлили значительную партию: у обвиняемых изъято более 3 тыс. бутылок, свыше 300 канистр со спиртосодержащей продукцией и средства изготовления поддельных акцизных марок.
Почти все участники группировки сейчас находятся под стражей, в отношении супружеской пары действует подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
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