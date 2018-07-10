Комиксы, по которым можно учить историю (это лучше многих учебников!)

Издательство: Corpus

Сегодня «Маус» американского художника Арта Шпигельмана — образцовый пример серьезного разговора о войне и об отношениях с отцом, который ведется на языке комикса. Однако в конце 1980-х евреи-мыши, немцы-коты и свиньи-поляки наделали немало шума. В 1986 году вышел первый том графического романа, который назывался «Мой отец кровоточит историей». Он рассказывал о том, как отец Шпигельмана — польский еврей, выживший в Освенциме, вспоминает свою жизнь во время войны. Вторая книга, «И тут начались мои неприятности», делает скачок от исторического материала к личному — здесь Шпигельман говорит о трудностях общения с родителями, для которых холокост так и остался единственным определившим их жизнь воспоминанием. Во многом именно графический формат позволил Шпигельману выразить то, что едва ли возможно сформулировать. Сейчас «Маус» (к слову, единственный комикс, получивший Пулитцеровскую премию) уже проходят в европейских и американских школах в рамках программы по истории ХХ века.

Дневник Анны Франк: графическая версия

Издательство: «МИФ»

Перевести дневник Анны Франк — одно из самых ярких свидетельств о холокосте — на язык комикса взялись иллюстратор Дэвид Полонски и режиссер Ари Фольман, известный в первую очередь благодаря мультфильму «Вальс с Баширом», получившему «Золотой глобус» и еще дюжину наград. Событийно графический роман мало чем отличается от оригинала: в начале 1942 года отец дарит Анне тетрадку, в которой та записывает свои наблюдения в течение трех лет, пока вместе с семьей не попадает в концлагерь. Она описывает чердак, на котором ее родные прятались от нацистов, гнилую картошку и стухшие яйца — неизменные атрибуты подпольной жизни, семью и постепенно исчезающих из ее жизни друзей. Речь Анны поражает глубоким и трезвым понимаем происходящего, а также удивительной способностью с юмором смотреть на явления, в общем, катастрофические. В комиксе все эти особенности выделились еще острее — условность рисунка возвращает этот текст в человеческое измерение, из документа превращает обратно в дневник 13-летней девочки. Кстати, к 2019 году Полонски и Фольман обещают выпустить мультфильм по «Дневнику».

Персеполис

Издательство: Бумкнига

Действие «Персеполис», автобиографического романа иранки Маржан Сатрапи, начинается в 1980 году. Ей 10 лет. Год назад в Иране произошла революция, которую сегодня мы называем «исламской». На революцию, войну с Ираком, протесты и преследования тех, кто желал свободы, она смотрит глазами ребенка из «продвинутой и современной семьи» («Нам не нравилось носить платки, а главное, мы не понимали, зачем это»). Сатрапи в подробностях рассказывает о том, как ей пришлось взрослеть в стране, которая с каждым днем становилась все более закрытой. В последние годы все, что связано с исламским миром, вытесняется из информационного поля. В этой связи графический роман Сатрапи может прийтись как нельзя кстати — кто еще объяснит подростку, что происходило в этом регионе, если не другой подросток?

Поиск

Авторы: Эрик Хёвел , Рюд ван дер Рол, Лис Схипперс

Издательство: Бумкнига

В отличие от «Мауса» и отчасти дневника Анны Франк, «Поиск» нидерландского художника Эрика Хёвела — произведение про Холокост, которое можно читать и тем, кто помладше. Это история еврейской девушки Эстер, которая в годы Второй мировой сбежала в Голландию. Она выжила, прячась в деревнях, а вот ее родителям не повезло — они попали в концлагерь, а что произошло после, Эстер не знает. Роман раскрывается сразу в двух направлениях: с одной стороны, героиня рассказывает внуку о своем прошлом, а с другой — в современном мире разворачивается настоящее расследование. Эстер разыскивает старых друзей и с их помощью узнает, что же случилось с ее семьей в те страшные годы.

Издательство: Alt Graph

Еще одно культовое антивоенное произведение, который должен прочитать каждый. История шестилетнего Гэна, который вместе с семьей пережил атомную бомбардировку Хиросимы, во многом автобиографична: в день, когда на город была сброшена атомная бомба, погибли отец, брат и сестра художника. Книга начинается 6 августа 1945 года, когда ничего не подозревающий Гэн шел в школу на уроки. Он чудом выжил, укрывшись за бетонной стеной, и теперь ему предстоит вместе с матерью строить новую жизнь в искалеченной войной стране. Манга чрезвычайно богата историческими подробностями (внутренний раздор, атаковавшая выживших лучевая болезнь и голод), но главное ее достоинство — в неприятии любой войны.

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