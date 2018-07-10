Тройной удар: 3 новых парфюма от Ким Кардашьян по мотивам «кимодзи»

Успех ароматов Crystal Gardenia, Kimoji Hearts, впщеннх в начале года, сподвиг Ким Кардашьян продолжить парфюмерное дело: звезда презентовала три новых парфюма под именным брендом KKW Fragrance, найдя идеи для новинок не где-нибудь, а в «азбуке» кимодзи. Встречайте: аромат Kimoji Cherry сочетает ноты сочной красной вишни, малины, сладкой клубники, лепестков гардении, ванили и мускуса, Vibes сочетает арбуз, бергамот, ананас, яблоневый цвет, лепестки пиона, свежий жасмин, кедровый орех, янтарь и мускус, а Peach — это букет из сочного персика, свежего нектарина, лепестков жасмина, цветов персикового дерева, сливочной ванили, сандалового дерева и мускуса». Встречайте новинки в KKW Beauty Kim Kardashian West в торговом центре Westfield Century City 14 июля. Если ради покупки лететь в Калифорнию вы не готовы, ловите парфюмы на сайте kkwfragrance.com 17 июля.

Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 9 Июл 2018 в 9:02 PDT Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 9 Июл 2018 в 11:56 PDT Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 9 Июл 2018 в 2:47 PDT