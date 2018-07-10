20 ошеломительных снимков ночной грозы в Челябинске из соцсетей

Этой ночью, с 9 на 10 июля, в Челябинске громыхало и сверкало. Мощнейшая гроза разращилась в небе и притянула тысячи взглядов невероятной красостой. И, конечно, горожане не могли не запечатлеть эффектное зрелище на фото и видео. Снимками «светового шоу» очевидцы поделились в соцсетях.

Фото: Звайнзне

Фото: Александр Даниленков

На улице Комаровского

На Братьев Кашириных

Фото: Иннокентий Рахманкулов

Вид в Чурилово

Фото: Татьяна Акименко

Фото: Евгений Прокудин

Фото: Вясечелав Сысоев

Фото: Елена Чернаева

Некоторые фотографы даже готовились заранее и выехали за город на охоту за молнией. Например, Сергей Уфимцев