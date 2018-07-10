Ещё
20 ошеломительных снимков ночной грозы в Челябинске из соцсетей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые шокирующие «омолаживающие» средства
Самые шокирующие «омолаживающие» средства

20 ошеломительных снимков ночной грозы в Челябинске из соцсетей 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Этой ночью, с 9 на 10 июля, в Челябинске громыхало и сверкало. Мощнейшая гроза разращилась в небе и притянула тысячи взглядов невероятной красостой. И, конечно, горожане не могли не запечатлеть эффектное зрелище на фото и видео. Снимками «светового шоу» очевидцы поделились в соцсетях.
Фото: Звайнзне
Фото: Александр Даниленков
Фото: Денис Вавилин
На улице Комаровского
Фото: Максим Стрелков
На Братьев Кашириных
Фото: Иннокентий Рахманкулов
Вид в Чурилово
Фото: Сергей Колмыков
Фото: Татьяна Акименко
Фото: Евгений Прокудин
Фото: Вясечелав Сысоев
Фото: Петр Попов
Фото: Елена Чернаева
Некоторые фотографы даже готовились заранее и выехали за город на охоту за молнией. Например, Сергей Уфимцев
Хорошие новости: последние новости
Юлия Сологубова: Вместо суженого из зеркала на нас побежала невеста В социальных сетях скидываются на оплату счетов слепого, которому коммунальщики "отрезали" электричество Олег Васильев: "Старушка стучала костылем в стену три раза, значит ей нужна была помощь"
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мягков признался, почему у него нет детей3
Шведская модель поразила бесконечными ногами35
Самые шокирующие «омолаживающие» средства1
Что нужно знать о типах ягодиц21
Басков рассекретил свадьбу Бузовой24
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение