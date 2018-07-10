20 ошеломительных снимков ночной грозы в Челябинске из соцсетей 

Этой ночью, с 9 на 10 июля, в Челябинске громыхало и сверкало. Мощнейшая гроза разращилась в небе и притянула тысячи взглядов невероятной красостой. И, конечно, горожане не могли не запечатлеть эффектное зрелище на фото и видео. Снимками «светового шоу» очевидцы поделились в соцсетях.
Фото: Звайнзне
Фото: Александр Даниленков
Фото: Денис Вавилин
На улице Комаровского
Фото: Максим Стрелков
На Братьев Кашириных
Фото: Иннокентий Рахманкулов
Вид в Чурилово
Фото: Сергей Колмыков
Фото: Татьяна Акименко
Фото: Евгений Прокудин
Фото: Вясечелав Сысоев
Фото: Петр Попов
Фото: Елена Чернаева
Некоторые фотографы даже готовились заранее и выехали за город на охоту за молнией. Например, Сергей Уфимцев