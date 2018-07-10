Экс-участник «Дома-2» идет в депутаты

Отметим, у кандидата в депутаты областного парламента от «Родины» достаточно необычная для народного избранника биография. Уроженец Екатеринбурга работал стриптизером, клоуном и завучем в школе. Меньщиков стал известным после участия в шоу «Дом-2», где строил отношения с моделью Викторией Боней . После ухода из проекта продолжал сниматься в шоу и телепередачах. Свое желание пойти в политику Меньщиков объяснял любовью к людям. В интервью кировским СМИ он отмечал, что в будущем хотел бы стать советником Владимира Путина по вопросам культуры.

Напомним, 9 сентября кировчанам предстоит избрать депутатов Заксобрания Кировской области на места Валерия Крепостнова, решившего перейти в гордуму, и ушедшего из жизни Василия Сураева. Места в кировской гордуме освободились после смерти Валентина Анкудинова и перехода Ларисы Копысовой на должность замглавы кировской горадминистрации.

Фото: vk.com/kro_rodina