Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе овощей и фруктов

В частности, всю плодоовощную продукцию необходимо приобретать только в специально установленных местах у продавцов, соблюдающих правила личной гигиены. Которые при этом должны быть опрятно одетыми (включая головной убор), иметь нагрудный фирменный знак с наименованием организации и ее адресом.

"Окрас плодов должен быть свойственным данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры", — отмечают специалисты ведомства.

Кроме того, особым отличительным свойством является то факт, что «спелые плоды отличает сильный приятный запах».