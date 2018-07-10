«Сырный мастер» предлагает оценить оригинальную килограммовую упаковку

Представители торговой марки отмечают, что покупатели уже сегодня могут приобрести 8 сортов популярных сыров в килограммовой упаковке, изготовленных в Волгоградской области. Их производит маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский».

В качестве упаковки сырных кубиков используются фирменные пакеты, напоминающие джутовые мешки, украшенные изображением мифического персонажа — Сырного мастера. Дизайнеры считают, что персонифицированная упаковка позволяет привлечь максимальное внимание к реализуемой продукции. Тем более, что созданный образ подкупает харизматичностью и добродушием.

На сегодняшний день под торговой маркой «Сырный мастер» выпускается множество сыров, изготовленных по уникальным рецептам. Вся продукция проходит тщательную проверку и способна в фирменной упаковке сохранять свежесть на протяжении 3 месяцев.