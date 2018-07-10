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Настало время шлангов
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Настало время шлангов 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Пришла летняя жара, когда вода становится жизненно необходимой не только для людей, но и для растений, деревьев и прочих насаждений на даче. Это время единения с природой, возможность надышаться свежим воздухом и запастись витаминами с грядки.
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Специально ради тех, кому важна экология, компания Kärcher выпустила линейку садовых шлангов из прочного и гибкого материала, в котором нет фталевых кислот, кадмия, бария и свинца. Эти вредные вещества обычно применяются в производстве ПВХ. Под действием температуры они выделяются в окружающую среду.
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