Настало время шлангов

Пришла летняя жара, когда вода становится жизненно необходимой не только для людей, но и для растений, деревьев и прочих насаждений на даче. Это время единения с природой, возможность надышаться свежим воздухом и запастись витаминами с грядки.

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Специально ради тех, кому важна экология, компания Kärcher выпустила линейку садовых шлангов из прочного и гибкого материала, в котором нет фталевых кислот, кадмия, бария и свинца. Эти вредные вещества обычно применяются в производстве ПВХ. Под действием температуры они выделяются в окружающую среду.

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