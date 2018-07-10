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Девушек приглашают стать участницами конкурса красоты
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Девушек приглашают стать участницами конкурса красоты 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
В Петрозаводске пройдет кастинг конкурсов красоты и таланта «Мисс Карелия-2018» и «Мисс Петрозаводск-2018».
Дирекция конкурсов «Мисс Карелия-2018» и «Мисс Петрозаводск-2018» вновь в поиске самых красивых и талантливых девушек города и Карелии. К участию приглашаются девушки от 14 до 26 лет. Победа дает право официально представлять республику и карельскую столицу на российских конкурсах красоты.
Предварительный отбор претенденток на участие пройдет 2 сентября в 14 часов по адресу: пр. К. Маркса, д. 1а, Конференц-зал гостинично-ресторанного комплекса «Фрегат». Также можно оставить заявку на участие в кастинге в группе конкурса: vk.com/miss_karelia
Требования к участницам
1. Возраст от 14 до 26 лет  2. Рост от 165 см  2. Гражданство РФ  3. Проживание либо регистрация на территории Республики Карелия/г. Петрозаводска не менее 6 месяцев подряд
4. Отсутствие замужества и детей
Что необходимо для кастинга:
1. Одежда: коктейльное платье или деловой стиль (юбка, блуза), не скрывающие фигуру
2. Обувь: туфли или босоножки на высоком каблуке
3. Дневной макияж
4. Паспорт
5. Ежедневник, ручка
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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