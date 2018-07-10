Девушек приглашают стать участницами конкурса красоты

В Петрозаводске пройдет кастинг конкурсов красоты и таланта «Мисс Карелия-2018» и «Мисс Петрозаводск-2018».

Дирекция конкурсов «Мисс Карелия-2018» и «Мисс Петрозаводск-2018» вновь в поиске самых красивых и талантливых девушек города и Карелии. К участию приглашаются девушки от 14 до 26 лет. Победа дает право официально представлять республику и карельскую столицу на российских конкурсах красоты.

Предварительный отбор претенденток на участие пройдет 2 сентября в 14 часов по адресу: пр. К. Маркса, д. 1а, Конференц-зал гостинично-ресторанного комплекса «Фрегат». Также можно оставить заявку на участие в кастинге в группе конкурса: vk.com/miss_karelia

Требования к участницам

1. Возраст от 14 до 26 лет 2. Рост от 165 см 2. Гражданство РФ 3. Проживание либо регистрация на территории Республики Карелия/г. Петрозаводска не менее 6 месяцев подряд

4. Отсутствие замужества и детей

Что необходимо для кастинга:

1. Одежда: коктейльное платье или деловой стиль (юбка, блуза), не скрывающие фигуру

2. Обувь: туфли или босоножки на высоком каблуке

3. Дневной макияж

4. Паспорт

5. Ежедневник, ручка