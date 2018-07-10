Во время шторма на реке в Приуральском районе погиб мужчина

На Ямале следователи начали проверку по факту гибели мужчины на реке в Приуральском районе. Трагедия случилось в ночь на 10 июля на реке Обь в районе села Харсаим. По предварительным данным, двое мужчин находились в гостях и намерены были отправиться домой на лодке. На реке поднялся шторм и судно опрокинулось. «Несмотря на предупреждение хозяина о непогоде, мужчины завели моторную лодку и отправились в путь. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Буквально в нескольких метрах от берега транспортное средство перевернулась. Местный житель бросился на помощь своим товарищам, но спасти удалось только одного», — сообщает региональное управление СКР. По факту гибели мужчины начата проверка. Напомним, в ночь на 8 июля на озере в 10 километрах от Яр-Сале погиб еще один ямалец. Двое жителей села рыбачили на берегу, а когда отправились проверить сети — судно опрокинулось. Спастись смог только один.