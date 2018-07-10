Ямальские поисковики нашли останки советского солдата

Ямальские поисковики на одном из участков второй линии обороны Севастополя нашли останки солдата Советской Армии. При погибшем обнаружили личные предметы: портсигар, опасная бритва, два карандаша, пуговицы, ремень, ботинки и медальон-ладанка.

По словам руководителя Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марины Гавриленко, на данной территории останки солдат в ходе раскопок находят достаточно часто. Найденные останки бойцов впоследствии подлежат захоронению на мемориальном кладбище близ города Севастополя. Поисковики почтили память героя минутой молчания.

В поисковых работах участвуют ямальские и тюменские поисковики. Вместе с ними работает поисковый отряд «Долг». Мероприятие проходит в рамках межрегионального патриотического проекта «Знамя Победы».