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Ямальские поисковики нашли останки советского солдата
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Ямальские поисковики нашли останки советского солдата 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские поисковики на одном из участков второй линии обороны Севастополя нашли останки солдата Советской Армии. При погибшем обнаружили личные предметы: портсигар, опасная бритва, два карандаша, пуговицы, ремень, ботинки и медальон-ладанка.
По словам руководителя Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марины Гавриленко, на данной территории останки солдат в ходе раскопок находят достаточно часто. Найденные останки бойцов впоследствии подлежат захоронению на мемориальном кладбище близ города Севастополя. Поисковики почтили память героя минутой молчания.
В поисковых работах участвуют ямальские и тюменские поисковики. Вместе с ними работает поисковый отряд «Долг». Мероприятие проходит в рамках межрегионального патриотического проекта «Знамя Победы».
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