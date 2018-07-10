Куба на улицах Курска

Прочувствовать на себе атмосферу и ритм латиноамериканских танцев теперь может каждый желающий. Курянка Наталья Мосалова вместе со своей командой танцоров организовала школу социальных танцев и проводит в Курске бесплатные латино-вечеринки.

Знакомство с Кубой

В юности Наталья мечтала посетить Кубу. Исполнить заветное желание помог будущий муж — свадьбу пара отметила на Кубе.

— Я настолько прониклась страной, что после приезда появилась новая мечта — хочу там жить! Не все поймут, не всем там нравится! Да, бедно, да, дефицит, но энергетика страны непередаваемая! — делится Наталья. — Чего стоит одна сальса! Проблемы есть у всех, и, к сожалению, не каждый может радоваться даже когда всё хорошо! А они могут… Везде поют, танцуют, улыбаются, и это не для туристов, это менталитет, это кровь!

Следующим шагом к исполнению мечты стало изучение испанского языка с носителем. Уроки давал молодой человек родом из Эквадора, именно он и познакомил Наталью с Сесаром Торресом из Перу, который окончил ЮЗГУ и обучал курян бачате, сальсе и кизомбе. В настоящее время он уже 8 лет живёт в Курске и продолжает делиться своим мастерством.

Танцы под открытым небом

Посещая уроки танцев сначала индивидуально, а потом в общих группах, Наталья решила устраивать вечеринки в городе. Они проходят ежемесячно с сентября по май в местных барах.

— Это как на дискотеке, только все танцуют парами. Люди также общаются, едят, здорово и культурно проводят своё время, — пояснила Наталья. — Ну а что же делать летом? Летом мы решили проводить опен-эйры, танцы на открытом воздухе. В других городах и странах это давно практикуют, и мы решили не отставать.

Так им удалось организовать свою маленькую Кубу в Курске. Ребята быстро решили ряд организационных вопросов, а именно получили разрешение администрации города, им пошли навстречу.

Люди разных возрастов, профессий, те, кто умеет танцевать, и те, кто только хочет научиться, собираются на площади им. Свиридова.

— Очень хорошая и большая площадка, а главное, это мероприятие бесплатно абсолютно для всех — для танцоров и для зрителей! Многие подходят, спрашивают, кто-то просто смотрит, кто-то снимает на телефон, но все однозначно заинтригованы. Первая вечеринка оставляет вообще неизгладимые впечатления у всех!

Команда танцоров научит всех желающих основам социального танца. По мнению курянки, танцы — это борьба с самим собой, со своими комплексами, и те, кто решил однажды прийти, уже не представляют свою жизнь без танца.

— Танцы помогают нам слышать своё тело, уметь контактировать с людьми, не бояться дотрагиваться до человека и обмениваться энергетикой!

На данный момент уже прошли 2 опен-эйра, ближайший ожидается на том же месте 28 июля в 18.00.

Ольга Скопина

К сведению

Социальные танцы — категория танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнёрами.

Большинство социальных танцев является парными танцами. Часто при исполнении парных социальных танцев практикуется обмен партнёрами.

Сальса. Классический клубный латиноамериканский танец, в переводе — «соус», что означает его многокомпонентность. Сальса сумела гармонично объединить народные африканские танцы с кубинским фольклором, бальными танцами и элементами акробатики. Танцуется как в парах, так и в группах. Танец сальса очень распространён и является своеобразным языком тела, помогающим общаться людям разных культур. Оригинальный стиль сальсы — кубинский стиль развивался на Кубе с 1950 года.

В 1960 — 1970 годах в окрестностях Нью-Йорка сальсу начали танцевать эмигранты из Пуэрто-Рико и Кубы.

Танец получил своё название от знаменитого американского музыканта Тито Пуэнте.

Бача́та. Представляет собой парный танец, который отличается своей интимностью, романтичностью, чувственностью и имеет достаточно много схожих элементов с болеро, танго, реггетоном, сальсой и многими другими латинскими разновидностями танца. История возникновения бачаты берёт свое начало в Доминиканской Республике.

Кизомба — современный городской популярный чувственный, романтичный парный танец, а также музыкальный жанр.