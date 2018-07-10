Сыщики-любители, средневековые дамы и черти: какие книги читали москвичи в июне

В прошлом месяце взрослые отдавали предпочтение детективам и историческим романам, а дети — страшным историям и русской классике.

Что выбирают взрослые: «Селфи с судьбой» и «Вдовий плат»

В десятку самых популярных библиотечных книг июня вошел новый остросюжетный роман мастера современного отечественного детектива Татьяны Устиновой. События «Селфи с судьбой», вышедшего в 2017 году, разворачиваются с головокружительной скоростью.

В сельском магазине найден труп богатой дамы, всеми любимой и уважаемой жертвовательницы местному храму. Убийцу — местного забулдыгу — находят сразу и закрывают дело. Но тут за дело берется профессор Илья Субботин, сыщик-любитель, который понимает: все не так просто, как кажется. В его круге подозреваемых — парочка влюбленных, постоянно выкладывающих в интернет свои фотографии, странный молодой человек и девушка-гид.

Писательская карьера Устиновой началась в конце девяностых с любовного романа с детективным уклоном «Персональный ангел». Писательница быстро завоевала свою аудиторию. Популярности ее книг способствуют и многочисленные экранизации — Татьяна Устинова выступает как сценарист отечественного кино и сериалов. За сценарий к сериалу «Всегда говори „всегда“» она удостоилась российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ».

«Вдовий плат» Бориса Акунина

Сосед Устиновой по рейтингу ВЦИОМ снова оказался рядом с ней — в рейтинге самых популярных книг, которые берут читатели московских библиотек. Повесть Бориса Акунина «Вдовий плат», вышедшая два года назад, — художественное приложение к его большому нон-фикшен-проекту «История Российского государства».

Действие «Вдовьего плата» происходит в 1470-х годах. Самый богатый город Руси Великий Новгород стоит на распутье: покориться Московскому государству и Иоанну III, присоединиться к Литве или сохранить независимость? Судьбу города решают три богатые купчихи, негласно управляющие им, — Ефимия Горшенина, Марфа Борецкая и Настасья Григориева. Каждая из них ненавидит двух остальных, каждая мечтает получить единоличную власть, и каждая по-своему опасна.

Борис Акунин — это один из псевдонимов писателя Григория Чхартишвили . Популярность ему принес цикл, посвященный детективу Эрасту Фандорину. Акунина знают не только в России — в 2003 году его роман «Азазель» попал в шорт-лист премии британской Ассоциации писателей-криминалистов.

Что выбирают дети: «Конь с розовой гривой», «Повести Белкина»

В июне в списке самых популярных книг юных читателей стал сборник рассказов одного из главных советских авторов деревенской прозы Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой» (1972). Заглавный рассказ, как и многие другие вошедшие в сборник, — истории из детства писателя.

Конь с розовой гривой — это городской фабричный пряник, сказочное лакомство для деревенских детей в 1930-е годы. Он обещан мальчику-сироте бабушкой за помощь в сборе земляники. Ягоды съедены соседскими ребятишками, а пряник манит — и мальчик решается на обман. Преступник будет наказан, прощен и все-таки получит своего коня.

Астафьев начал писать рано, еще в школе, но публиковаться стал лишь в 1950-е. После демобилизации в 1945 году уехал на Урал, сменил несколько профессий — работал слесарем, рабочим, кладовщиком. В 1951 году стал корреспондентом газеты «Чусовской рабочий», где был опубликован его первый рассказ. На его творчество оказало влияние детство, прошедшее в доме бабушки и дедушки в деревне Енисейской губернии (сейчас — Красноярский край). Ласковая речь героев Астафьева, пересыпанная сибирскими диалектными словечками, «шершавость» повествования, как и сам писатель, родом оттуда.

Что может быть лучше, чем летним вечером читать страшные рассказы? Особенно если их автор — Николай Гоголь, один из главных мистиков русской литературы. Здесь и панночка-утопленница, и рогатый черт, несущийся по ночному небу, и ведьмы, играющие в карты, и таинственный казак Пацюк, глотающий летающие галушки.

Отдельные рассказы из «малороссийского» цикла начали выходить в периодических изданиях в 1830 году. Сюжеты, необыкновенно живо иллюстрировавшие картины украинского быта, произвели большое впечатление на Александра Пушкина и принесли Николаю Гоголю большую известность.

Писатель интересовался загадками, суевериями и вещими снами с детства, проведенного в сельской местности, в отцовском поместье Васильевка, недалеко от Миргорода. Это увлечение серьезно помогло ему в начале карьеры: переехав в Петербург, молодой Гоголь обнаружил, что все вокруг страшно увлечены мистикой и культурой Украины.

«Повести Белкина» Александра Пушкина

В прошлом месяце дети активно интересовались и творчеством Пушкина. В основном выбор останавливался на «Повестях Белкина», куда входят «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка».

К этому циклу Пушкин приступил в 1830 году, когда страну захватила вспышка холеры. Из-за карантина дорогу в Москву перекрыли, и писателю ничего не оставалось, кроме как переждать это время в имении Большое Болдино.