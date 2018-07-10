Какой иконе нужно молиться в разных случаях жизни

Многие люди приходят в храм в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы попросить у Бога помощи. Но всегда ли мы знаем, к каким иконам лучше обращаться, чтобы молитва быстрее дошла до Господа?

«Троица»

Этой иконе следует молиться о том, что для вас является самым главным и важным в жизни, что может повлиять на вашу дальнейшую судьбу, а также тем, кто не находит выхода из сложной ситуации.

«Спас Нерукотворный»

К этой иконе с изображением Спасителя следует обращаться с просьбами спасти душу, указать истинный путь. Также можно просить у нее об исцелении от недугов и избавлении от дурных мыслей.

«Владимирская Божья Матерь»

К ней обращаются, когда необходимо принять непростое решение, способное повлиять на жизнь многих людей, а также если предстоят важные события в жизни. Ей часто молятся, например, во время войны.

«Казанская Божья Матерь»

К ней можно обращаться с просьбами сохранить родных и близких, принимающих участие в военных действиях.

«Иверская Божья Матерь»

Эту икону называют хранительницей. К ней обращаются с просьбами о достатке, защите от темных сил, болезней, клеветы и врагов.

«Тихвинская Божья Матерь»

Это икона-путеводительница. К ней можно обращаться с просьбами указать человеку верный путь или сохранить в дороге.

«Остробрамская Божья Матерь»

Она помогает обрести и сохранить счастье супружеским парам. Также ей можно молиться о том, чтобы посторонние люди не вмешивались в дела новобрачных.

Божья Матерь «Утоли моя печали»

Ей молятся те, кто находится в печали, унынии, депрессии. Кстати, по христианским канонам уныние является одним из самых серьезных человеческих грехов.

Божья Матерь «Неупиваемая чаша»

Ей можно молиться об избавлении от пьянства, наркомании, пристрастия к азартным играм.

Божья Матерь «Умиление»

Ее просят о счастливом и благополучном замужестве и о достойном спутнике жизни

Иконы Божией Матери «Феодоровская» и «Помощница в родах»

Женщинам можно обращаться к ним с просьбой о благоприятном течении беременности и удачном разрешении от бремени.

Божья Матерь «Млекопитательница»

Ей молятся о здоровье новорожденного, а также о том, чтобы у матери было достаточно молока для вскармливания младенца.

Божья Матерь «Воспитание»

К этой иконе обращаются за помощью в воспитании детей, например, если с ними возникают трудности.

Божья Матерь «Прибавление ума» и «Преподобный Сергий Радонежский»

Им молятся о помощи в учении, об успешной сдаче экзаменов и письменных работ.

Божья Матерь «Взыскание погибших»

Ей молятся о здоровье, благополучии и счастье детей, а также о возвращении в семью заблудших чад. К ней имеет смысл обращаться тем, у кого сын или дочь попали в секту, страдают от алкогольной или наркотической зависимости.

Божья Матерь «Семистрельная»

Ее также называют «Умягчение Злых Сердец». Считается, что она защищает от злых людей, ей можно молиться о примирении врагов, восстановлении мира в семье. Рекомендуется носить иконку «Семистрельной» с собой, если предстоят важные дела и встречи.

Божья Матерь «Целительница» и «Святой великомученик Пантелеймон»

Им молятся об исцелении от любых болезней.

«Святитель Николай Чудотворец»

Этот святой способен помочь в самых разных житейских ситуациях. Известны случаи, когда помощь от него приходила в совершенно безвыходном положении. Порой, чтобы обратиться к нему, достаточно просто позвать: «Николай Угодник, помоги!» А иногда он даже является людям в обличье седобородого старца, которого позднее они узнают на иконах.

Ему можно молиться о благополучии родной земли и близких, об утолении печалей и скорбей. Также Георгий Победоносец является защитником домашних животных, можно просить его защитить ваших питомцев, скажем, от нападения диких зверей или хищников.

«Святой Серафим Саровский»

Этой иконе следует молиться всем, кто нуждается в поддержке и опоре. Она помогает исцелиться от недугов, а также дарует жизненное утешение.

«Петр и Феврония»

Им молятся о семейном счастье и благополучии, а также о рождении детей.

«Святой мученик Трифон»

Ему молятся о помощи при устройстве на работу. Также считается, что этот святой помогает в возвращении утерянных вещей.

«Блаженная Матрона Московская»

Не зря в Покровском монастыре в Москве выстраиваются очереди страждущих, чтобы поклониться мощам и иконе Святой Матроны. У нее можно просить помощи практически в любых ситуациях. Считается, что больше всего Матрона помогает при болезнях ног и бесплодии, а также при проблемах с жильем и работой.