За три месяца в Тамбовской области утонули четверо подростков

С мая по июль в Тамбовской области утонули четверо подростков, сообщила пресс-служба регионального СК.

Так, вечером 8 мая в Тамбове в карьере Ласковский в водоеме утонул 14-летний школьник. Следователи установили, что дети купались в период, когда сезон еще не был официально открыт и в запрещенном месте.

23 мая в Первомайском районе погиб 17-летний парень, пытавшийся переплыть сельский пруд. Это место также не было оборудовано для купания. Кроме этого, в крови подростка содержалось наркотическое вещество и немного алкоголя.

11 июня в этом же районе в водоеме погибла 12-летняя девочка, которая не умела плавать. Плескавшись в воде, девочка отошла подальше от берега, оступилась в обрыв и начала тонуть. Ее сверстники не смогли спасти девочку, так как никто из них не умел хорошо плавать, а взрослых поблизости не было.

Еще один случай произошел 6 июля в Сосновском районе. В оборудованном для купания водоеме утонул 17-летний парень, который плохо плавал.