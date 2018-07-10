Кайли Дженнер сразила фигурой в коротком кожаном платье

На днях Кайли Дженнер призналась, что ее фигура очень сильно изменилась после родов. Грудь и бедра увеличились, а на животе появились растяжки. Теперь звезде реалити-шоу приходится подбирать себе новый гардероб, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства новых форм. И у нее неплохо это получается. Вчера в своем Инстаграм Кайли опубликовала фото, на котором позирует в коротком кожаном платье. Наряд идеально сидит на молодой маме.

Кайли Дженнер с подругой

Кстати, пару дней назад Кайли удалила филлеры из губ и вернулась к естественной форме. Интернет-пользователи отметили, что так ей намного лучше. «Ты выглядишь прекрасно без этих огромных губ», «Естественная форма твоих губ намного лучше, чем филлеры. Не коли больше», «Ты стала выглядеть намного моложе», — написали в комментариях фолловеры.

Кайли Дженнер с подругой