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Кайли Дженнер сразила фигурой в коротком кожаном платье
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Кайли Дженнер сразила фигурой в коротком кожаном платье 

Журнал ОК! 1 час назад
На днях Кайли Дженнер призналась, что ее фигура очень сильно изменилась после родов. Грудь и бедра увеличились, а на животе появились растяжки. Теперь звезде реалити-шоу приходится подбирать себе новый гардероб, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства новых форм. И у нее неплохо это получается. Вчера в своем Инстаграм Кайли опубликовала фото, на котором позирует в коротком кожаном платье. Наряд идеально сидит на молодой маме.
Кайли Дженнер с подругой
Кстати, пару дней назад Кайли удалила филлеры из губ и вернулась к естественной форме. Интернет-пользователи отметили, что так ей намного лучше. «Ты выглядишь прекрасно без этих огромных губ», «Естественная форма твоих губ намного лучше, чем филлеры. Не коли больше», «Ты стала выглядеть намного моложе», — написали в комментариях фолловеры.
Кайли Дженнер с подругой
Напомним, что в феврале у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родилась дочь. Малышку назвали Сторми. Удивительно, но влюбленные не стали заключать брак и даже съезжаться. Звезда реалити-шоу по-прежнему живет в родительском доме.
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Женский форум
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