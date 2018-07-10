Всех уколола

Ксения родом из Саратова. В Новосибирск девушка переехала за своей первою любовью в 2004 году и тогда думала, что это навсегда. В 2011 году она вышла замуж, родила дочь.

Ксения училась в университете и уже тогда параллельно работала в сфере красоты. Накопив небольшую сумму, она вложила ее сначала в студию загара, потом в совместный с компаньоном бизнес. Не вышло, начались разногласия, бизнес разделили.

Супруг Ксении не поддерживал стремление жены развивать свои проекты, и, как говорит девушка, сам стоял на месте: «Когда дела у меня пошли в гору и начались командировки, обучения, он решил мне запретить выезжать. В то время была совсем маленькая Ульяна, но уже главным добытчиком в семье была я. Бывший муж тоже зарабатывал неплохо, но жить на одну его зарплату было невозможно, к тому же мне сильно хотелось развития». Ксения приняла решение о разводе. В браке они прожили примерно 4–4,5 года.

До открытия галереи красоты у Ксении была доля в бизнесе, и она летала в Москву на конференции и семинары. В одной из командировок она встретила старого знакомого. Конечно, тогда она не знала, что он станет её вторым мужем.

Андрей был ее клиентом. Молодой человек переезжал в Москву и как раз перед отъездом попал к Ксении на процедуру.

«Мы знали друг друга заочно давно, иногда пересекались на мероприятиях. Общения как такового не было, он, как послушный, писал и давал полный отчёт о том, как чувствует себя после процедуры, не более. Отношения были формальными», — рассказывает Ксения. Параллельно девушка разводилась. Сильно переживала, понимала, что для ребенка это плохо. Муж занял позицию реже общаться с дочерью, хотя по суду он должен это делать раз в три дня.

«Я не противилась этому, но когда он пришёл и сказал, что ему нужно много работать и он сможет видеть Ульяну 1 раз в 10 дней, я решила, что для ребёнка это тяжело. Она часто просилась к папе, а мне приходилось ее обманывать — говорить, что он на работе или уехал, я же не могла сказать, что папа не особо хочет тебя видеть, — говорит Ксения. — Мы ходили к детскому психологу, она нам объяснила, что действительно лучше никак, чем так, и наш папа просто исчез из жизни. Сейчас ни он, ни родственники с его стороны не узнают об Ульяне ничего, сами не звонят, ну и слава богу».

Общение с Андреем продолжалось, в одной из командировок они встретились, Ксения всё рассказала, что ей очень сложно, работа и маленький ребёнок на руках. Молодой человек поддерживал её — на тот момент у него не было постоянных отношений, и он начал проявлять к Ксении внимание.

«Я помню каждый момент, Москва нас связала. Он дарил мне цветы, дарил внимание, самое важное в мужчине на первом этапе — это внимание, подарки вторичны. Наверное, это что-то свыше. Для меня Андрей — это воплощение мужчины, начиная от внешности и заканчивая его понятиями о жизни, для меня других не существует», — делится Ксения с SHE.

Их встречи были сначала в Москве, потом Андрей бросил работу и переехал к Ксении: «Сказал, что хочет быть со мной. Мы приняли решение быть вместе и на момент развода уже жили в одной квартире».

Девушка говорит, что бывший супруг воспринял ситуацию не с восторгом, но, увидев Андрея, понял, что в проигрыше. Она считает только его упущением то, что их с дочерью теперь нет в его жизни.

Вместе с Андреем Ксения уже 4 года. Свадьбы не было, просто расписались, а сейчас планируют венчание, хотят сына. Андрей помогает ей в бизнесе, а сам практикует дистанционное ведение клиентов, он фитнес-тренер. Ксения занимается по его программе и часто они тренируются вместе.

«Обязательно правильно питаюсь, пью много БАДов, делаю всё системно: это пилинги, ботулинотерапия, раз в год работаю филлерами, стараюсь многие состояния просто профилактировать, например, мезотерапией. Делаю либо сама, либо моя напарница под моим контролем».

Три года назад у Ксении начались проблемы на работе. Недовольная клиентка начала требовать деньги и шантажировать, что испортит репутацию салону. Скандал даже дошел до телевидения.

«Экспертиза показала, что моей вины как косметолога нет и процедура была проведена качественно. Процессы, которые происходят в коже, проявляются ввиду предклимаксного состояния и гормонального сбоя клиентки, — объясняет Ксения. По словам косметолога, женщина перед тем, как прийти в салон Ксении с жалобами, ходила к другим косметологам, а с нее просто хотела получить деньги. — Так что благодаря юристам вопрос был решен, хотя она до сих пор распускает слухи».

Сейчас у Ксении уже не предположения, а подтвержденные факты — юристы нашли много доказательств умышленной порчи репутации и клеветы.

«Сейчас они в процессе подготовки нескольких исков на наших недоброжелателей», — говорит Ксения.

Все скандалы девушка переживала в себе и не показывала команде. Она считает, что должна быть всегда сильной и внешне, и внутренне. Благодаря семье, друзьям и постоянным клиентам Ксения справилась достаточно легко, но всё это вызвало у нее одно желание — на зло идти вперёд и достигать новых целей.

«Про мою репутацию говорят только негативщики и завистники, которые знать меня не знают и никогда не были у меня. Сейчас периодически бывают всплески одних и тех же, но меня это мало волнует», — говорит Ксения. Несмотря на все склоки вокруг имени косметолога, спада в клиентах у Ксении не было, запись всегда идет на несколько месяцев вперед. Самая популярная процедура — увеличение губ. Бывает, девушка может отказать клиенту, но только если процедура невозможна по анатомическим и физиологическим показателям и не даст желаемого эффекта. Ксения говорит, что клевета не беспокоит её клиентов.

Читайте также:

«Дерзкая на механике» Сексуальная сибирячка ездит на турбо-«Скае» — её преследуют на дорогах, чтобы познакомиться.