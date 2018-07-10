«Грациозная нимфа»: 12-летняя дочь Волочковой позирует в бикини

Мама Анастасии Волочковой Тамара Владимировна опубликовала фото внучки на пляже в Турции.

Юная дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна вместе с бабушкой отправилась в Турцию. Тамара Владимировна решила опубликовать фотографию внучки на пляже.

Девочка запечатлена в ярком желтом бикини, демонстрирующем ее точеную фигуру. «Ариша. #люблювнучкубольшевсех», — коротко подписала снимок бабушка.

Фолловеры Волочковой-старшей пришли в восторг: «Ариша стала настоящей принцессой! Счастья вам и всех земных благ!», «Очень красивая девушка», «Ариша словно нимфа! трепетная, нежная, невинная. счастья ей и доброго пути!», «По моему: это утро. Чувствуешь ласковое не жгучее солнце. Милая девочка. Так здорово. Лучший дуэт: бабушка и внучка. Вы счастливая…», «Грациозная красавица!», «Ариша хорошая девочка. Бабушка отлично воспитает. Хорошего отдыха» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram