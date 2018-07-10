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Мужчина в Вышнем Волочке отправил девушку в нокаут ударом ноги
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Мужчина в Вышнем Волочке отправил девушку в нокаут ударом ноги 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Очевидцы сняли на видео развязку конфликта, произошедшего вчера, 9 июля, в Тверской области между представительницами слабого пола неподалеку от местного бара.
Поссорились две девушки, а затем и подрались. На помощь одной из них поспешил мужчина и, недолго думая, дважды ударил ее оппонентку ногой по лицу, в результате чего пострадавшая упала в глубокий обморок.
В настоящее время она находится в больнице с ушибами и сотрясением мозга. По факту избиения она намеревается обратиться в полицию и подать соответствующее заявление.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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