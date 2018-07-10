Фокус не удался: голый ростовчанин застрял в железном заборе

В популярном городском паблике в социальных сетях появилось видео застрявшего в кованом железном заборе мужчины, который был полностью без одежды. Он просунул ногу, чтобы выйти, однако часть его тела застряла между прутьями. На вопрос прохожего, что он делает в таком виде на улице, мужчина серьезно ответил, что он экстрасенс. «Откройте замок», — попросил незадачливый маг свидетеля, однако у прохожего, естественно, ключа не оказалось. В социальных сетях предположили, что мужчина делал обряд прохождения сквозь предметы, однако что-то пошло не так.

https://youtu.be/hpe4n5W0QQk