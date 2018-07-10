Ещё
Фокус не удался: голый ростовчанин застрял в железном заборе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые шокирующие «омолаживающие» средства
Самые шокирующие «омолаживающие» средства

Фокус не удался: голый ростовчанин застрял в железном заборе 

Деловое сообщество 1 час назад
В популярном городском паблике в социальных сетях появилось видео застрявшего в кованом железном заборе мужчины, который был полностью без одежды. Он просунул ногу, чтобы выйти, однако часть его тела застряла между прутьями. На вопрос прохожего, что он делает в таком виде на улице, мужчина серьезно ответил, что он экстрасенс. «Откройте замок», — попросил незадачливый маг свидетеля, однако у прохожего, естественно, ключа не оказалось. В социальных сетях предположили, что мужчина делал обряд прохождения сквозь предметы, однако что-то пошло не так.
https://youtu.be/hpe4n5W0QQk
Деловое сообщество: последние новости
Все с собой: ростовчане прокатились в надувном бассейне Сам себе инженер: ростовчанин создал свой транспорт Бесхозная сумка стала причиной оцепления в центре Ростова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мягков признался, почему у него нет детей3
Шведская модель поразила бесконечными ногами35
Самые шокирующие «омолаживающие» средства1
Что нужно знать о типах ягодиц
Басков рассекретил свадьбу Бузовой24
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение