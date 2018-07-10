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В Тюмени завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей в конце июня
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В Тюмени завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей в конце июня 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
Все это время девушка находилась со своей подругой
Накануне, 9 июля, в Тюмени завершились поиски 17 — летней Анастасии Павлюченко. Об этом в редакцию 72.ru сообщила мама пропавшей девушки, Елена.
— Вчера ее наконец-то удалось найти. Она жива и здорова. Все это время дочь, как я и предполагала, находилась со своей подругой. Я настояла, чтобы полицейские еще раз проверили адрес, по которому они могут находиться, и в итоге их нашли, — рассказала 72.ru Елена Павлюченко.
17-летняя Анастасия Павлюченко ушла из дома поздним вечером в пятницу, 29 июня. Заявление в полицию от ее матери поступило на следующий день. Женщина сразу предположила, что ее дочь могла уйти из дома вместе с подругой, которая любит бродяжничать. Спустя 10 дней выяснилось, что ее догадки были верны.
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Женский форум
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