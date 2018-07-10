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Нелегальный алкомаркет снесли в Приморье
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Нелегальный алкомаркет снесли в Приморье 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке снесли нестационарный торговый объект, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщила администрация Приморского края.
По данным департамента лицензирования и торговли, алкоголь нелегально продавали в магазине на улице Воровского. Там обнаружили свыше 500 литров пивных напитков и пива.
Нестационарный торговый объект снесли. Проводится демонтаж. Предпринимателя привлекут к административной ответственности.
Вице-губернатор края Валентин Дубинин отметил, что повторные случаи нелегальной продажи алкоголя повлекут за собой уже уголовную ответственность.
Полицейские изъяли 8 тонн 600 литров нелегального алкоголя у 60‐летнего жителя поселка городского типа Новомихайловский (Краснодарский край) Акопа Т.
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