Нелегальный алкомаркет снесли в Приморье

Во Владивостоке снесли нестационарный торговый объект, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщила администрация Приморского края.

По данным департамента лицензирования и торговли, алкоголь нелегально продавали в магазине на улице Воровского. Там обнаружили свыше 500 литров пивных напитков и пива.

Нестационарный торговый объект снесли. Проводится демонтаж. Предпринимателя привлекут к административной ответственности.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин отметил, что повторные случаи нелегальной продажи алкоголя повлекут за собой уже уголовную ответственность.

Полицейские изъяли 8 тонн 600 литров нелегального алкоголя у 60‐летнего жителя поселка городского типа Новомихайловский (Краснодарский край) Акопа Т.