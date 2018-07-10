Мертвый американец «смотрел» телевизор и «ел чипсы» на своей панихиде

Ренард Метьюс умер в 18 лет в Новом Орлеане две недели назад. Он был домоседом, поэтому семья предпочла запомнить сына таким, каким он был при жизни. На поминках молодой человек сидел в своем кресле, с джойстиком в руках и любимыми снеками, а по телевизору показывали игру его любимой баскетбольной команды, бостонских Селтиков. Об этом сообщил WGNO ABC.

Как рассказала мама погибшего юноши, Ренард сравнительно недавно стал выходить из дома и гулять с собакой, которую недавно себе завел.

Также, парень был фанатом защитника Селтиков Кайри Ирвинга — у Ренарда носки с его изображением и майка с номером кумира. Метьюса похоронят 10 июля на местном кладбище.

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