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Мертвый американец «смотрел» телевизор и «ел чипсы» на своей панихиде
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Мертвый американец «смотрел» телевизор и «ел чипсы» на своей панихиде 

360tv.ru 52 минуты назад
Ренард Метьюс умер в 18 лет в Новом Орлеане две недели назад. Он был домоседом, поэтому семья предпочла запомнить сына таким, каким он был при жизни. На поминках молодой человек сидел в своем кресле, с джойстиком в руках и любимыми снеками, а по телевизору показывали игру его любимой баскетбольной команды, бостонских Селтиков. Об этом сообщил WGNO ABC.
Как рассказала мама погибшего юноши, Ренард сравнительно недавно стал выходить из дома и гулять с собакой, которую недавно себе завел.
Также, парень был фанатом защитника Селтиков Кайри Ирвинга — у Ренарда носки с его изображением и майка с номером кумира. Метьюса похоронят 10 июля на местном кладбище.
В столице Австрии Вене появилось место для совместного упокоения животных и их хозяев. Доступно как классическое захоронение, так и кремация. «360» выяснил, почему у некоторых людей возникает потребность в такой услуге.
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