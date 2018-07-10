«Спутник» устроил для жителей района веселый праздник

Накануне «Дня семьи, любви и верности» молодежный центр досуга и спорта «Спутник» организовал для жителей нашего района спортивно-развлекательное мероприятие.

Праздник проходил на спортивной площадке (Ленинский проспект, 135/1).

Перед началом мероприятия была проведена танцевальная разминка под русские народные песни в сопровождении баяна. Затем дети разделились на две команды, придумав каждой свое названия — «Скоморохи» команда мальчиков и «Красны девицы» команда девочек. Команды должны были выполнить различные эстафетные задания на время — плетение косичек из длинной ленты всей командой, ведение клюшкой мяча между столбиками, попасть кольцами на конусы и прыгнуть через скакалку, кто больше сможет.

По итогам эстафет победила, конечно, дружба. Дети были так увлечены соревнованиями, что передали свой азарт и взрослым, которые тоже приняли участие в прыжках через скакалку и показали завидные результаты. В качестве подарка всем участникам спортивного праздника были показаны выступления дрессировщицы с собакой. Верный друг человека показал, что тоже готов потягаться в ловкости, пес совершал кувырки, танцевальные движения змейкой и даже продемонстрировал лунную походку. Завершился праздник дружным хороводом.

Об этом сообщает пресс-служба «Спутника».