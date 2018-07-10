Приплыли: в столовой «Катерок» в Макушино гостей кормили просрочкой пятилетней давности

Продукты по решению суда уничтожат

Более 100 наименований продуктов питания с истекшими сроками годности были выявлены в кафе-столовой «Катерок», сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области. Речь идёт о готовых продуктах, консервах, полуфабрикатах, специях и приправах, заправках для салатов, маринадах, соленьях.

— У некоторых наименований продуктов срок истек более 4-5 лет назад. Нарушения требований законодательства были допущены должностным лицом — старшим поваром кафе-столовой, — сообщает пресс-служба ведомства.

За нарушения технических регламентов виновной назначили штраф в 20 тысяч рублей. Продукты, арестованные ранее территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском районах, будут уничтожены.