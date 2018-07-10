Ещё
Неблагодарная обезьяна повалила ударом кормившую ее девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неблагодарная обезьяна повалила ударом кормившую ее девочку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Китае девочка с матерью кормила обезьяну, получила от нее по лицу и упала. На видео инцидента обратил внимание местный информационный портал CGTN.
На ролике животное поначалу с удовольствием принимает угощение с рук женщины. Однако после того, как она на секунду спрятала еду, дразня обезьяну, зверь приходит в ярость и бьет ребенка по лицу. Удар оказывается столь сильным, что девочка плашмя падает на землю и кричит.
Неизвестно, сильно ли пострадал ребенок во время инцидента.
В апреле турист в Китае попытался столкнуть макаку-резуса с перил моста в воду и получил сдачи. Разъяренное животное мгновенно забралось обратно и побежало вместе с сородичем за обидчиком, пытавшимся укрыться в храме. По словам священника, когда макак удалось отцепить от мужчины и выгнать из храма, те до крови успели расцарапать ему руки и лицо.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение