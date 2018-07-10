Гергиев предложил провести закрытие Конкурса Чайковского в «Зарядье»

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Международный конкурс имени П. И. Чайковского должен пройти в том числе на площадке нового концертного зала «Зарядье». Такое мнение высказал во вторник на заседании оргкомитета конкурса художественный руководитель смотра, директор Мариинского театра Валерий Гергиев

"Через какое-то время Москва получит зал мирового класса. И я бы предложил, чтобы церемония закрытия Конкурса Чайковского прошла в «Зарядье», — сказал Гергиев.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского будет включать специальности «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» (мужчины и женщины), «Духовые инструменты» (медные и деревянные). Прием заявок проходит до 1 февраля 2019 года.

В Москве конкурс примут Концертный зал имени Чайковского, Филармония-2, Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, площадки Центральной музыкальной школы и Гнесинка. В Санкт-Петербурге испытания конкурсантов и концерт лауреатов пройдут в Мариинском-2, Большом и Малом залах консерватории.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула, что Конкурс Чайковского для всего музыкального мира является «огромным событием». «Это не просто один из крупнейших и значимых конкурсов, это конкурс, который каждый раз открывает новые имена. Само участие в конкурсе для музыкантов всего мира трактуется как путевка в хорошую профессиональную жизнь», — отметила она.

Концертный комплекс в парке «Зарядье» откроется в 2018 году. Он будет включать два зала — на 1560 и 400 мест, а также студию звукозаписи.