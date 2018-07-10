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Гергиев предложил провести закрытие Конкурса Чайковского в «Зарядье»
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Гергиев предложил провести закрытие Конкурса Чайковского в «Зарядье» 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный конкурс имени П. И. Чайковского должен пройти в том числе на площадке нового концертного зала «Зарядье». Такое мнение высказал во вторник на заседании оргкомитета конкурса художественный руководитель смотра, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
"Через какое-то время Москва получит зал мирового класса. И я бы предложил, чтобы церемония закрытия Конкурса Чайковского прошла в «Зарядье», — сказал Гергиев.
XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского будет включать специальности «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» (мужчины и женщины), «Духовые инструменты» (медные и деревянные). Прием заявок проходит до 1 февраля 2019 года.
В Москве конкурс примут Концертный зал имени Чайковского, Филармония-2, Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, площадки Центральной музыкальной школы и Гнесинка. В Санкт-Петербурге испытания конкурсантов и концерт лауреатов пройдут в Мариинском-2, Большом и Малом залах консерватории.
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула, что Конкурс Чайковского для всего музыкального мира является «огромным событием». «Это не просто один из крупнейших и значимых конкурсов, это конкурс, который каждый раз открывает новые имена. Само участие в конкурсе для музыкантов всего мира трактуется как путевка в хорошую профессиональную жизнь», — отметила она.
Концертный комплекс в парке «Зарядье» откроется в 2018 году. Он будет включать два зала — на 1560 и 400 мест, а также студию звукозаписи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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