Алиментщик из Мотыгинского района прятался от приставов в лесу

Злостный неплательщик алиментов из поселка Мотыгино в Красноярском крае прятался от судебных приставов в лесу. Мужчина накопил задолженность в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Житель поселка не выплачивал алименты троим детям. Судебные приставы собирались завести на мужчину уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Но должник даже не явился в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Через его знакомых приставы узнали, что мужчина неофициально работал на деревообрабатывающем предприятии.

«Когда приставы пришли к должнику на лесопилку, тот пытался убежать, но скрыться алиментщику не удалось», — рассказали в ведомстве.

Теперь мужчине грозит штраф за «уклонение от исполнения административного наказания» и попытку воспрепятствовать деятельности должностных лиц.