В Институте Пушкина прошел праздник выпускников филологического факультета

Вот уже 58 лет президент Института Пушкина Виталий Костомаров провожает выпускников в добрый путь.

«Сегодня — очень большой день. Это день, когда меняется жизнь, — обратился с напутствием к бакалаврам и магистрам Виталий Григорьевич. — Особенно трогательно, грустно, радостно, когда ты видишь своих учеников, которых ты помнишь и заботишься. Помню красивых девочек и мальчиков, которые пришли учиться, выбрав свою специальность. На моих глазах, очень незаметно, они стали взрослыми людьми, получили образование, стали по-другому относиться к жизни. И сейчас надо с ними прощаться, они пойдут в широкую жизнь. Мне очень хочется, чтобы вы все полетели как следует в этой жизни, чтобы вы трудились, потому что на одном везении ничего строится в этой жизни. Желаю вам счастья, успеха, преодолеть все трудности, без которых не бывает жизнь. Не забывайте про институт, про те годы, которые вы здесь провели. Я хочу, чтобы вы все при успехе и его отсутствии помнили, что коллективу института небезразлична ваша судьба. Всего вам доброго! Идите в жизнь!».