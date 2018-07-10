Метод Джейн Макгонигал: как выигрывать по жизни?

Как выяснилось, можно. Только вот автор системы для успешных людей Джейн Макгонигал сама испытала сильнейший стресс. Она получила травму головы, из-за которой не смогла писать, читать и полноценно работать. Она была близка к самоубийству и одновременно к интересному открытию. И выбрала второе. Джейн придумала способ жить так, чтобы справляться со сложными задачами. Для этого нужно играть. А еще она написала книгу «SuperBetter», в которой изложила основные правила жизни.

Бросаем вызов

Вы заметили, что во время игр в приставку, карты и квесты мы редко испытываем чувство безнадежности или страха? Мы можем быть азартны и, как правило, нацелены на успех, а не на избегание неудачи. Мы хотим себя испытать, показать, на что способны, и выбираем задачи посложнее. Возможно, такая смелость продиктована пониманием, что это понарошку. Но если мы представим, что жизнь — это своеобразный квест, то сможем побеждать чаще. Для начала бросьте себе любой вызов, который напомнит вам мини-миссию. Это может быть смена работы, досрочное погашение кредита, диета, отказ от курения — словом, любая задача, которая будет полезна и вместе с тем сложна. Запишите вашу задачу, словно супергерой перед игрой.

Собираем бонусы

Вспомните Марио: он собирает монеты, поглощает грибы и ловит другие бонусы, которые ему подкидывает жизнь. То же самое происходит и с современными персонажами видеоигр. Вам тоже необходимо собирать бонусы, которые поднимут ваше настроение, зарядят энергией и позволят продолжать игру. У автора методики Джейн получилось не все сразу: с травмой головы ей пришлось преодолевать дискомфорт и постоянно сражаться с усталостью. Чтобы побаловать себя, она разбавляла работу приятными вознаграждениями: делала танцевальную паузу, смотрела забавный видеоролик, рассматривала пейзаж за окном. Все бонусы должны занимать мало времени, но приводить в чувство и настраивать на позитив.

Побеждаем плохих парней

Для чего плохие парни и препятствия нужны в игре? Для того чтобы развить навыки героя и подготовить его к новому уровню. То же самое и в жизни: чем сложнее задачи вы решаете, тем более сильным, ловким и умелым становитесь. Найдите своих плохих парней, дайте им имена и сражайтесь с ними, развивая свою силу и смекалку. Для примера: в книге Джейн есть Мистер Вулкан, который извергается внутри и заставляет грубить детям или мужу. А еще один парень — Лорд Невозможность — приходит в момент планирования и постановки целей и говорит: «Этому не бывать».

Даем себе задания

Все герои фильмов и компьютерных игр выполняют небольшие миссии, которые готовят их к борьбе с Боссом или к решению другой сложной и многогранной задачи. Джейн рекомендует сделать то же самое: небольшие преодоления позволят вам повысить собственную самооценку и убедиться в том, что вы обладаете властью над своими слабостями. К небольшим ежедневным подвигам можно отнести утреннюю пробежку, освоение новой компьютерной программы, приготовление необычного блюда. Каждая миссия должна совершаться ежедневно и добавлять новый навык.

Побеждаем эпически

Основная задача героя — одержать эпическую победу, т. е. достичь сложной, интересной, не агрессивной и заряжающей энергией цели. Придумайте такую цель, подготовьте себя к встрече с ней с помощью миссий, борьбы с плохими парнями и бонусов и дерзайте. Цель должна бросать вызов вашему страху (социофобия, неуверенность в себе, зависимость), но быть выполнимой.

Ведем счет

Ведение счета — это ваш контроль игры и возможность посмотреть на развитие собственных способностей. Считайте выполненные миссии и эпические цели, и вы увидите, как много изменилось с момента, когда ваша жизнь стала игрой.