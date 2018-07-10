Плетёная сумка-сетка своими руками

Вам потребуется:

ручки для сумки (Keiko от Prym), эбонитовый молоток для творчества (Prym), ножницы, сантиметровая лента, зажигалка, шнур длиной ок. 50 м — для сумки длиной ок. 35 см.

Шаг 1 От шнура отрезать 32 отрезка длиной по 1,55 м. По 2 шнура сложить пополам и закрепить на ручке петлей. На каждой ручке должно быть 8 петель.

Шаг 2 Оба внешних шнура сложить вместе. Правый шнур положить справа налево поверх центральных шнуров и под левый шнур. Теперь левый шнур положить слева направо под оба центральных шнура и поверх правого шнура.

Шаг 3 Теперь правый шнур положить слева направо под оба центральных шнура и поверх петли из левого шнура. Левый шнур положить справа налево поверх центральных шнуров и под петлю правого шнура. Узел аккуратно затянуть.

Шаг 4 Расстояние между узлами по вертикали ок. 10 см. Выполнить остальные узлы 1-го ряда, как описано в шагах 2 и 3. В 1-м ряду с каждой стороны сумки должно быть 7 узлов.

Шаг 5 В зависимости от плотности шнура стабильность узлам можно придать, постучав по ним сверху эбонитовым молотком.

Шаг 6 Выполнить 2-й ряд узлов, как описано в шагах 2 и 3. Оба внешних шнура 1-го ряда будут затем сплетены с обоими внешними шнурами 2-го ряда.

Шаг 7 На каждой ручке выполнить 5 рядов с узлами. Затем концы всех шнуров подпалить зажигалкой.

Шаг 8 Обе части сумки сплести вместе по бокам такими же узлами.

Шаг 9 Теперь сплести дно сумки. При необходимости концы шнуров выровнять по длине и снова подпалить зажигалкой.

Источник и фото: Burda 6/2018