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Плетёная сумка-сетка своими руками
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Плетёная сумка-сетка своими руками 

BurdaStyle.ru 39 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
ручки для сумки (Keiko от Prym), эбонитовый молоток для творчества (Prym), ножницы, сантиметровая лента, зажигалка, шнур длиной ок. 50 м — для сумки длиной ок. 35 см.
Шаг 1  От шнура отрезать 32 отрезка длиной по 1,55 м. По 2 шнура сложить пополам и закрепить на ручке петлей. На каждой ручке должно быть 8 петель.
Шаг 2  Оба внешних шнура сложить вместе. Правый шнур положить справа налево поверх центральных шнуров и под левый шнур. Теперь левый шнур положить слева направо под оба центральных шнура и поверх правого шнура.
Шаг 3  Теперь правый шнур положить слева направо под оба центральных шнура и поверх петли из левого шнура. Левый шнур положить справа налево поверх центральных шнуров и под петлю правого шнура. Узел аккуратно затянуть.
Шаг 4  Расстояние между узлами по вертикали ок. 10 см. Выполнить остальные узлы 1-го ряда, как описано в шагах 2 и 3. В 1-м ряду с каждой стороны сумки должно быть 7 узлов.
Шаг 5  В зависимости от плотности шнура стабильность узлам можно придать, постучав по ним сверху эбонитовым молотком.
Шаг 6  Выполнить 2-й ряд узлов, как описано в шагах 2 и 3. Оба внешних шнура 1-го ряда будут затем сплетены с обоими внешними шнурами 2-го ряда.
Шаг 7  На каждой ручке выполнить 5 рядов с узлами. Затем концы всех шнуров подпалить зажигалкой.
Шаг 8  Обе части сумки сплести вместе по бокам такими же узлами.
Шаг 9  Теперь сплести дно сумки. При необходимости концы шнуров выровнять по длине и снова подпалить зажигалкой.
Источник и фото: Burda 6/2018
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