СК региона: по факту гибели мальчика в выгребной яме возбуждено дело

По факту гибели 6-летнего мальчика в селе Новосамарск Кувандыского городского округа возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Известно, что погибший проживал вместе с родителями и старшей сестрой. В день происшествия мальчик вышел на улицу погулять и не вернулся домой, его родители обратились за помощью к полицейским. Предположительно, несовершеннолетний случайно упал в выгребную яму и погиб от механической асфиксии, закрытия дыхательных путей жидкостью.

Семья погибшего мальчика состоит на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации округа.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 9 июля в выгребной яме, расположенной во дворе жилого дома было обнаружено тело 6-летнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти.