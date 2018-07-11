СК региона: по факту гибели мальчика в выгребной яме возбуждено дело 

По факту гибели 6-летнего мальчика в селе Новосамарск Кувандыского городского округа возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Известно, что погибший проживал вместе с родителями и старшей сестрой. В день происшествия мальчик вышел на улицу погулять и не вернулся домой, его родители обратились за помощью к полицейским. Предположительно, несовершеннолетний случайно упал в выгребную яму и погиб от механической асфиксии, закрытия дыхательных путей жидкостью.
Семья погибшего мальчика состоит на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации округа.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, вечером 9 июля в выгребной яме, расположенной во дворе жилого дома было обнаружено тело 6-летнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти.