Как Джош Бролин накачал мышцы для супергеройских ролей

На подготовку к роли Кэйбла у Бролина было всего три месяца. За это время актёр сбросил около десяти килограммов, заметно улучшил мышечный рельеф и в кадре ничем не уступал своему коллеге Райану Рейнольдсу . И как же Джош добился таких результатов? Обо всём по порядку. Фото: geektyrant.com Сосредоточился на тренировках

Бролин понимал: прийти в форму за три месяца сложно. Поэтому обратился за помощью к известному в Голливуде тренеру и бодибилдеру Джастину Лавато. «Джош прислал мне рисунки Кэйбла и спросил, можно ли стать хоть немного похожим на него, — вспоминает Джастин. — Я сразу отметил, что у персонажа огромные руки и плечи, поэтому мы с Джошем решили сосредоточиться именно на них».

Бролин тренировался шесть дней в неделю по три часа: утром — кардио, бокс, прыжки на скакалке, вечером — упражнения с отягощениями. Джош делал много изолирующих упражнений, например подъёмы на бицепс на скамье Скотта или подъёмы через стороны, с гантелями малого веса и на блочных тренажёрах, но не забывал и о многосуставных движениях. Последние актёр выполнял с большими весами и в ограниченной амплитуде, чтобы снизить риск получения травм. По словам тренера актёра, Джош тренировался с максимальной отдачей, и результаты превзошли все ожидания. Ниже — тренировка рук, составленная тренером Лавато для Бролина.

Разминка

лёгкий бег на беговой дорожке, 10 минут;

канатный тренажёр, пять сетов по 2 минуты;

становая тяга от уровня коленей, десять сетов по 10 повторов.

Кардио

Пять сетов с минимальным отдыхом между ними:

12 запрыгиваний на тумбу;

24 зашагивания на тумбу;

100 прыжков н скакалке;

20 подъёмов ног в висе;

10 минут работы на боксёрских лапах;

10 минут бега на дорожке.

Тренировка

французский жим на блочном тренажере, четыре сета по 20 повторов (вес в каждом сете увеличивается);

сгибания рук на скамье Скотта, четыре сета по 12 повторов;

жим штанги лежа узким хватом, четыре сета по 20 повторов;

сгибания рук с гантелями «молот», четыре сета по 20 повторов;

французский жим с гантелями, четыре сета по 15 повторов;

сгибания Арнольда с гантелью, четыре сета по 15 повторов;

разгибания рук на блочном тренажёре, четыре сета по 15 повторов;

сгибания рук со штангой сидя, четыре сета по 15 повторов.

Правильно питался

План питания для Бролина составлял приятель Джастина — профессиональный диетолог Джонатан Филлипс

Лучше всего своё питание в период подготовки к «Дэдпулу 2» описал Джош в одном из постов в инстаграме: «Я ем 5-6 раз в день. Белки и жиры — днём, углеводы — вечером. Ни сахара, ни хлеба, ни макарон. Только рыба, яйца, рис, овощи, вода и чашка крепкого кофе по утрам. Мне почти 50 лет. Но благодаря нашему подходу и дисциплине я добиваюсь впечатляющих успехов». Фото: menshealth.co.uk Окружил себя теми, кто в него верит

Бролин говорит, что помощь и поддержка близких людей не менее важна, чем поддержка профессиональных тренеров и диетологов. «Моё тело — результат труда целой команды. Я должен поблагодарить не только Джастина и Джонатана, но и жену Кэтрин. Она верит в меня, помогает вести бизнес и снимает все эти безумные видео для моего инстаграма».

Актёра поддерживали и его коллеги. Бролин рассказывает, что как-то раз столкнулся в тренажёрном зале с Дэйвом Батистой , исполнившим роль Дракса в «Стражах Галактики». «Дэйв увидел меня и спросил: „Что с тобой случилось? Откуда все эти мышцы?“ Лучше комплимента и не придумать». Фото: usmagazine.com Устроил дружеское состязание с Райаном Рейнольдсом

С начала съёмок второй части «Дэдпула» Бролин и Рейнольдс постоянно шутили друг над другом в социальных сетях, сравнивали тренировочный прогресс и выясняли, кто из них круче. «Порой мы шутили совсем на грани, — вспоминает Джош. — Но все понимали, что это несерьёзно. Я видел, как Райан готовился к съёмкам и как он преобразился. Это заставляло меня работать в два раза усерднее. Да, без поддержки близких людей не обойтись, но соперничество тоже бывает полезным». Фото: digitalspy.com Занялся благотворительностью

Процесс приведения себя в форму всегда непрост, поэтому дополнительный стимул не помешает. Актер нашёл его в помощи детям.

Запись «Как Джош Бролин накачал мышцы для супергеройских ролей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.