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«Летучий Голландец» из Соколиной горы получил приз зрительских и судейских симпатий
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«Летучий Голландец» из Соколиной горы получил приз зрительских и судейских симпатий 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Лодка студентов Московского политехнического университета выиграла международные соревнования в Германии.
Сборная воспитанников МПУ — вуза, расположенного в Соколиной горе — стала победительницей инженерных соревнований Solarbootregatta Werbellinsee в классе «Экспериментальный», прошедших в Германии.
Команда студентов из Соколиной горы стала одной из семнадцати участниц конкурса. Молодые люди представили лодки Valentina Queen («Королева Валентина») и Flying Dutch («Летучий Голландец»), созданные в рамках проектной деятельности. В результате заездов «Летучий Голландец» взял приз зрительских и судейских симпатий, а «Королева Валентина» показала хороший результат в заезде на выносливость — ближайший преследователь остался на 12 километров позади.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.
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