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Похожий на частокол забор в центре города стал темой для шуток в Копейске
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Похожий на частокол забор в центре города стал темой для шуток в Копейске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители Копейска (Челябинская область) наперебой обсуждают забор, которым ремонтники огородили фонтан в самом центре города.
Необструганные вертикально стоящие доски мало похожи на привычный забор и сильно напоминают частокол, что сделало его поводом для многочисленных шуток, которые копейчане выкладывают в интернет.
«Красивый заборчик! Теперь кора с него опадать будет, создавая уют» — «Специально не глухой, чтоб блюсти можно было» — «Без слёз не взглянешь — ей богу, напоминает ёлку прошлогоднюю!» — «Какая стилизация под „народный стиль“! Чувствую, опять попадём в новости, как самый дурацкий ремонт фонтана», — шутят жители города.
Но главный вопрос, который задают копейчане — это срок ремонта фонтана. По их словам, городские власти на этот счёт хранят молчание.
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