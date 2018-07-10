День сплетения венков отметили в дошкольном отделении Соколиной горы

Юные жители Соколиной горы познакомились с традицией плетения венков.

Творческое занятие в честь Дня сплетения венков состоялось в дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“ на 9-й улице Соколиной горы, 17А. Как отмечают воспитатели, занятие получилось расслабляющим и успокаивающим, что полезно для активных и бодрых воспитанников дошкольного отделения. Соколята познакомились с традициями плетения венков, узнали о значении венкоплетения и о цветах, которые используются для создания такого рода украшений. Также дети поводили хороводы и с удовольствием играли в „ручеек“. Благодаря участию в познавательно-развлекательных мероприятиях ребята развивают внимательность друг к другу и умение договариваться, осваивают навыки совместной деятельности.

Фото: предоставлено ГБОУ „Школа № 429 „Соколиная гора“.