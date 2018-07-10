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Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» пойдет работать в министерство культуры
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Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» пойдет работать в министерство культуры 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» Гина Буско перейдет на работу в министерство культуры региона. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи.
Трудовой стаж Гины Буско составляет 14 лет. Еще один победитель конкурса по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги» Кирилл Холин приступил к работе в минфине Прикамья.
К работе в ГБУ «Центр информационного края» приступила Юлия Гузан, которая заняла должность менеджера отдела аналитики информационно— аналитического управления.
В первом этапе конкурса приняли участие более тысячи человек.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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