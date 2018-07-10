Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» пойдет работать в министерство культуры

Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» Гина Буско перейдет на работу в министерство культуры региона. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи.

Трудовой стаж Гины Буско составляет 14 лет. Еще один победитель конкурса по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги» Кирилл Холин приступил к работе в минфине Прикамья.

К работе в ГБУ «Центр информационного края» приступила Юлия Гузан, которая заняла должность менеджера отдела аналитики информационно— аналитического управления.

В первом этапе конкурса приняли участие более тысячи человек.