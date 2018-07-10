Главгосэкспертиза РФ одобрила реставрацию дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. / ТАСС /. Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения — дворца «Ласточкино гнездо», сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Изучив представленные материалы, эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектная документация также соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. «По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении. В рамках реализации проекта предусмотрены работы по реставрации перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни и др. Также будут отреставрированы исторические декоративные элементы фасадов на уровне первого этажа и поздние декоративные элементы фасадов.

Проектными решениями предусмотрено архитектурно-художественное освещение объекта, а для лучшего восприятия дворца-музея в темное время суток будет сделана подсветка скалы, на которой он сооружен. «Архитектурные решения на проведение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия будут выполнены без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны», — говорится в сообщении. Финансирование строительства планируется осуществлять из средств, предусмотренных федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». О сумме выделяемых средств на проект и сроках его реализации не сообщается.

"Ласточкино гнездо" — объект культурного наследия федерального значения, является одним из самых узнаваемых символов Крыма. Его изображение украшает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Дворец был построен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

Дворец строился в стиле немецких средневековых замков; ширина неоготического здания составляет 10 метров, длина — 20 метров, высота — 12 метров. Дворец сильно пострадал во время Крымского землетрясения 1927 года, из-за чего сейчас у специалистов были опасения, что внутри скала могла дать трещину и обрушиться в море. Капитальный ремонт здания проводился в 1967-1970 годы. До 2011 года в здании «Ласточкиного гнезда» работал ресторан, после вместо него появился выставочный зал.