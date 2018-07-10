Свердловчанка исчезла по дороге на работу

Следователи выясняют обстоятельства загадочного исчезновения 30-летней жительницы Бисерти (Нижнесергинский район) Анны Ильясовой.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, женщина пропала утром 7 июня. Она отвела ребенка в детский сад, а затем отправилась на работу. Однако на месте службы не появилась. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Рост пропавшей — около 160 сантиметров, она худощавого телосложения. У женщины карие глаза и темно-русые волосы, в ушах — небольшие серьги в виде ромба с розовым камнем. В день исчезновения она была одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, синие джинсы и светлую вязаную кофту. На ногах у нее были темные кроссовки.

При себе у женщины был телефон Nokia, черные наушники, неисправный телефон Samsung, черный кошелек, паспорт и банковская карта Сбербанка

Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Ильясовой или об обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по телефонам: (34398) 6-24-54, 2-21-16, 6-12-02, 2-12-54, 6-21-73, 2-11-71 либо по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.