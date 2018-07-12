В Пермском крае разыскивают пропавшую жительницу Свердловской области

Жительницу посёлка Бисерть Свердловской области, которая пропала 7 июня, разыскивают в Перми.

30-летняя Анна Ильясова вышла из дома в 7.30 утра и с тех пор её никто не видел. Родные предполагают, что она могла направиться в Пермь, передвигаясь автостопом по трассе Екатеринбург-Пермь.

Приметы пропавшей: телосложение худощавое, рост невысокий, глаза карие, волосы тёмные собраны в хвост, на ключице с левой стороны небольшая родинка. На ней была сиреневая болоньевая куртка, синие джинсы, тёмные спортивные кроссовки. При себе был паспорт и цветной пакет. Тех, кто видел Анну, просят сообщить в дежурную часть полиции г. Нижние Серги по тел. : 8 (34398) 2-12-54, 8 (34398) 2-12-64 (уголовный розыск).