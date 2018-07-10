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Жительница Свердловской области пропала без вести по дороге на работу
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Жительница Свердловской области пропала без вести по дороге на работу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В начале июня в Свердловской области по пути на работу пропала без вести 31‐летняя жительница поселка городского типа Бисерть. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Александра Шульгу.
«Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Ильясовой Анны Альбертовны или об обстоятельствах ее исчезновения, с просьбой сообщить об этом в территориальный отдел СКР или полицию», — призвал Шульга.
В день пропажи на женщине были синие джинсы и болоньевая куртка с капюшоном. Она также носила ромбовидные золотые серьги с розовым камешками.
Уточняется, что в свое время в окрестностях поселка Бисерть орудовала красноуфимская маньячка Ирина Гайдамачук, убившая 17 пенсионерок, но никаких данных о появлении нового серийного убийцы у информагентства нет.
В деревне Санта Тереза (Парагвай) 20‐летний местный житель Хуан Рамон считался пропавшим без вести. Его родственники опознали останки человека, которые в середине июня обнаружили сотрудники полиции спустя некоторое время после заявления о пропаже. Однако позже молодой человек пришел на свои же похороны.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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