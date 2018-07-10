Конкурс чтецов Корана прошел в Дербенте

Конкурс чтецов Корана прошел в ДербентеВ выходные прошлой недели в Дербенте состоялось торжественное открытие 3-го Всероссийского конкурса чтецов Корана.

Конкурс делился на три группы разной возрастной категории.

Самые юные участники входили в первую группу для детей до 12 лет, вторая группа — подростки до 18 лет и молодежь — до 30 лет.

Участники состязания на искусство чтения священной книги приехали из разных точек России: Татарстан, Башкортостан, Кемеровская, Московская, Пермская области и др.

Поприветствовал участников конкурса Устаз-Имам Исторической соборной джума мечети Дербента, председатель совета имамов города Шейх Исамутдин. Он также пожелал удачи и терпения участникам.

Гостями мероприятия были руководители муниципалитетов Южного территориального округа РД, исламские теологи, имамы мечетей, почётные гости из Махачкалы и других городов страны.

«Проводили конкурс по трем номинациям: Чтение Анна джуза, 10 джузовов и чтение всего Корана.

Все трое, кто занял первые места по номинациям, получили сертификаты на малый хадж (умра). Вторые места получили денежный приз — 30 тыс. рублей, а третьи места — 25 тыс. рублей», — поделился ректор ДОРОВО «Исламский университет им. Шейха Абдула— Афанди Ариф Саидов.