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Конкурс чтецов Корана прошел в Дербенте
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Конкурс чтецов Корана прошел в Дербенте 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Конкурс чтецов Корана прошел в ДербентеВ выходные прошлой недели в Дербенте состоялось торжественное открытие 3-го Всероссийского конкурса чтецов Корана.
Конкурс делился на три группы разной возрастной категории.
Самые юные участники входили в первую группу для детей до 12 лет, вторая группа — подростки до 18 лет и молодежь — до 30 лет.
Участники состязания на искусство чтения священной книги приехали из разных точек России: Татарстан, Башкортостан, Кемеровская, Московская, Пермская области и др.
Поприветствовал участников конкурса Устаз-Имам Исторической соборной джума мечети Дербента, председатель совета имамов города Шейх Исамутдин. Он также пожелал удачи и терпения участникам.
Гостями мероприятия были руководители муниципалитетов Южного территориального округа РД, исламские теологи, имамы мечетей, почётные гости из Махачкалы и других городов страны.
«Проводили конкурс по трем номинациям: Чтение Анна джуза, 10 джузовов и чтение всего Корана.
Все трое, кто занял первые места по номинациям, получили сертификаты на малый хадж (умра). Вторые места получили денежный приз — 30 тыс. рублей, а третьи места — 25 тыс. рублей», — поделился ректор ДОРОВО «Исламский университет им. Шейха Абдула— Афанди Ариф Саидов.
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