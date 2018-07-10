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Более 800 человек приняли участие в велопробеге ВМЗ
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Более 800 человек приняли участие в велопробеге ВМЗ 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Управление по связям с общественностью АО «ВМЗ», Более 800 человек приняли участие в велопробеге ВМЗБолее 800 человек приняли участие в велопробеге, организованном Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) в городском округе Выкса 7 июля 2018 года. Мероприятие состоялось по инициативе Совета молодых металлургов предприятия уже в пятый раз и прошло под девизом «ВМЗ — за здоровый образ жизни!». Старт пробегу дал президент Федерации велоспорта Нижегородской области Дмитрий Царев. Маршрут протяженностью более 10 км проходил по основным улицам города. Свою скорость и количество пройденных километров можно было отследить, установив на смартфон приложение-трекер. Возглавил колонну автомобиль с ведущим, который подбадривал участников и рассказывал интересные факты о велосипедах и велоспорте. На финише дети и взрослые получили символ велопробега ВМЗ — зеленые яблоки и поучаствовали в викторине.
«Год от года количество участников нашего велопробега растет — из заводского оно уже стало городским. Это говорит о том, что мероприятие востребовано и любимо. Оно призывает к здоровому образу жизни, объединяет людей разных поколений», — отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.
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