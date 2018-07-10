В Майкопе открылся магазин федеральной сети «Читай-город»

Прекрасная новость для книголюбов — в Майкопе открылся первый книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город».

Сюда можно приходить с друзьями или всей семьей. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература, красочные детские книги, всевозможные учебные пособия — каждый найдет для себя что-то полезное и интересное. Особенно советуем обратить внимание на «Книгу месяца» — дебютный роман Кэтрин Стокетт «Прислуга».

Многие из тех, кто любит читать, любят творить. Специально для таких покупателей в магазине выделен целый отдел товаров для хобби и творчества. Это наборы для вышивания, аппликации для детей всех возрастов, картины для рисования по цифрам, бумага для скрапбукинга и многое другое. Школьники, студенты и все, кому нравится красивая канцелярия, тоже смогут «отвести душу» в «Читай-городе». Здесь есть авторские блокноты и ежедневники, оригинальные ручки, пеналы, папки. А также необычные сувениры и множество забавных мелочей.

«Читай-город» — магазин европейского уровня. Он воплощает самые современные представления о том, каким должен быть книжный. Это лаконичный, стильный дизайн, обилие света и удобная навигация. «Мы хотим создавать магазины, в которые людям хочется приходить. Где есть хорошая атмосфера, — отмечает генеральный директор сети книжных магазинов „Читай-город“ Михаил Иванцов . — Мы стараемся культивировать ценности, важные для нашей аудитории — интеллектуальной, стремящейся к самовыражению».

Для тех, кто захочет сделать подарок близким, но не сможет определиться с выбором, магазин предложит подарочные сертификаты. А карты любимого покупателя позволят накопить бонусы и оплатить до 100% стоимости покупки. Кроме этого, в новом «Читай-городе» удобно получать интернет-заказы из www.chitai-gorod.ru. Приятно, что в магазин на Пролетарской их доставят совершенно бесплатно.

«Читай-город» — сеть современных универсальных книжных магазинов. Она насчитывает более 400 торговых предприятий по всей стране.

Адрес магазина: ул. Пролетарская, 193а

www.chitai-gorod.ru