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В День металлурга в Железногорске выступят «Новые самоцветы» и «Фабрика»
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В День металлурга в Железногорске выступят «Новые самоцветы» и «Фабрика» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Более пятидесяти тысяч работников компании «Металлоинвест» — Михайловского и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, «УралМетКома» и Управляющей компании готовятся отметить День металлурга.
В канун праздника на улицах Железногорска размещены баннеры с передовиками Михайловского ГОКа, а на обновленной экспозиции «Галерея славы МГОКа» — портреты тружеников и ветеранов предприятия. По традиции череду торжественных церемоний откроет «Эстафета горняцкой славы», на которой будут вручены награды почетным ветеранам, заслуженным работникам, победителям внутреннего этапа конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста. В течение всей недели в подразделениях комбината пройдет чествование лучших сотрудников. Горняцкий коллектив поздравят руководители компании «Металлоинвест», Михайловского ГОКа, Курской области и города Железногорска. Всего в рамках празднования государственными, ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами отмечено более 370 специалистов комбината и дочерних предприятий.
В честь Дня металлурга в Железногорске организованы спортивные и развлекательные мероприятия. В предстоящие выходные пройдут турниры по волейболу, настольному теннису и дартсу, соревнования по городошному и гиревому спорту, стритболу, бадминтону. Состоятся творческие конкурсы: «Играй, гармонь», детский конкурс рисунка на асфальте «Железногорск — горняцкой славы город». Радостное настроение горожанам создадут выступления коллективов Образцового Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа. Главным событием в городе станет концерт с участием групп «Фабрика» и «Новые самоцветы», а кульминацией торжеств — красочный фейерверк.
Насыщенные праздничные мероприятия пройдут во всех городах, где работают предприятия Металлоинвеста. В каждом из них День металлурга считается общегородским, ведь жизнь большинства горожан в них так или иначе связана с комбинатами Компании. Металлоинвест является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионах присутствия, от стабильности которого зависит благосостояние населения и экономика городов присутствия. Помимо развития производственных мощностей на своих предприятиях Компания, в рамках социально-экономического партнерства с администрациями городов и регионов, инициирует и финансирует программы повышения качества социально-культурной среды в городах металлургов и горняков.
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