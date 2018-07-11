Семейные команды Теплого Стана приняли участие в фестивале спорта 

На территории парка «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, 3) состоялся открытый фестиваль семейного спорта.
Организовал спортивный праздник центр физкультуры и спорта ЮЗАО.
Молодежный центр досуга и спорта «Спутник» от района Теплый Стан направил на турнир две команды.
На территории парка была организована зона для проведения туристической эстафеты. Спортивный праздник начался с музыкальной разминки, затем начались состязания, по результатам которых команды «Спутника» в возрастных детских категориях от 9 до 10 лет и от 11 до 12 лет заняли 1 и 2 место соответственно.
Поздравляем с блестящим выступлением!
Об этом сообщается на сайте «Спутника».